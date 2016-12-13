Всемирный боксёрский совет (WBC) объявил украинца Виталия Кличко вечным чемпионом мира в тяжёлом весе. Об этом во вторник сообщает Boxingnewsonline.net.

Награду боксёру вручил бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Рой Джонс-младший, который не так давно получил российское гражданство.

– Нет ничего невозможного. Я родился в Советском Союзе, в большой стране, где профессиональный бокс был запрещён. Я следил за Майком Тайсоном, когда он стал самым молодым чемпионом мира в 1986 году, и я сказал своим друзьям: "Вы знаете что, парни, однажды я буду драться с такими же боксёрами. Я буду чемпионом мира", — сказал Кличко.

Напомним, что Виталий Кличко завершил боксёрскую карьеру в 2013 году. В его послужном списке 45 побед (41 нокаутом) и 2 поражения.

Сейчас Кличко 45 лет, он занимает должность мэра Киева.

В своей карьере украинец становился чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям Всемирной боксёрской организации (WBO) и WBC.