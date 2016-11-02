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 Опубликовано : Сегодня 18:54

Кличко признался, что больше не любит снег

  • Ольга Захарец

Эти перемены связаны с новой должностью бывшего спортсмена

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Мэр Киева Виталий Кличко признался, что после того, как стал градоначальником, перестал любить снег. Об этом он рассказал в программе "Большое интервью" на телеканале News One.

– Вообще, пока я не был мэром, я так любил снег! Что-то новое, свежее, белое. А сейчас я стал снег ненавидеть, потому что его надо убирать, и очень быстро. А для этого нам нужно иметь хорошую технику, которую мы закупаем, нам необходимы реагенты, соль, песок, чтобы, если выпадет снег, для нас это не было сюрпризом и национальным бедствием, как в старые времена, — сказал Кличко.

Он также отметил, что, несмотря на сложности, которые возникли в этом году, Киев готов к любым погодным испытаниям.

Напомним, что в середине октября Киев получил в качестве помощи от ФРГ несколько снегоуборочных машин.

Однако, когда Кличко сообщал об этом прессе, он запутался в числах.

– Сегодня я встречал 15 автомобилей, которые были на таможне, 13 из которых MAN, а три – Mercedes, – сказал он тогда. 

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