Кличко признался, что больше не любит снег

Мэр Киева Виталий Кличко признался, что после того, как стал градоначальником, перестал любить снег. Об этом он рассказал в программе "Большое интервью" на телеканале News One.

– Вообще, пока я не был мэром, я так любил снег! Что-то новое, свежее, белое. А сейчас я стал снег ненавидеть, потому что его надо убирать, и очень быстро. А для этого нам нужно иметь хорошую технику, которую мы закупаем, нам необходимы реагенты, соль, песок, чтобы, если выпадет снег, для нас это не было сюрпризом и национальным бедствием, как в старые времена, — сказал Кличко.

Он также отметил, что, несмотря на сложности, которые возникли в этом году, Киев готов к любым погодным испытаниям.