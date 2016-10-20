Туристический сезон – 2016 стал для петербургских оте­лей очень активным. По данным консалтинговой ком­пании JLL, позитивная динамика есть практически по всем показателям.

Во многом это связано с резким ростом потока китайских туристов. Только за первый квартал 2016 года в наш город приехало на 50% больше китайцев, чем за тот же период в 2015 году. Несмотря на это, эксперты делают противоречивые заявления.

«Крупные туроператоры в будущем году планируют ограничивать количество китайских групп», – цитирует слова руководителя департамента гостиничного бизнеса компании JLL Татьяны Веллер портал RNS.

По её словам, к сокращению потока туристов из Поднебесной приведёт повышение цен на отели. О необходимости сегментировать поток туристов из Китая говорил RNS и старший директор Hilton по развитию в России и СНГ Владимир Ильичёв.

Но не все гостиницы подтверждают, что запланированный подъём цен в 2017 году как-то связан с желанием отельеров сократить количество китайских туристов.

– Конечно, цены повысятся в следующем году, – сообщила Metro директор по продажам и маркетингу оте­ля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» Ольга Медвянова. – Но это ежегодное ценообразование, на него влияет целый ряд факторов, таких как инфляция и прогнозируемый спрос.

Некоторые эксперты и вовсе не верят в реальное повышение цен на размещение.

– Последние годы отели класса люкс страшно демпингуют, – рассказал Metro президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга Владимир Васильев. – Цены, конечно, повысят, но вряд ли надолго – клиентская база не позволит.

Не слышал, чтобы кто-то из коллег хотел сократить поток китайских туристов, – добавляет он.