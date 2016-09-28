В метрополитене в Токио на станции "Такаданобаба" в центральном районе Синдзюку могла произойти газовая атака, сообщает китайское агентство Синьхуа в своём Twitter.

Отмечается, что сразу несколько пассажиров почувствовали себя плохо после поездки в подземке, но госпитализированы не были.

Пока более точных данных о произошедшем нет. Обстоятельства ЧП выясняет полиция.

В 1995 году в токийском метро уже был совершен теракт с применением отравляющего газа зарин. Атака была совершена запрещенной сектой Аум Синрикё. Тогда в результате теракта погибли, по разным данным, от 10 до 12 человек, более 5000 получили отравления различной степени тяжести.