Китай произвёл запуск своего космического корабля “Шэньчжоу-11”, на котором находятся два члена экипажа. Запуск был выполнен в 7:30 по местному времени (2:30 по московскому) с космодрома “Цзюцюань”, что в провинции Ганьсу. Корабль поднимала ракета-носитель “Чанчжэн-2F”. Запуск транслировался телеканалом CCTV.

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил участников миссии с успешным стартом.

"Узнав об успешном запуске космического корабля, "Шэньчжоу —11", хотел бы от всей души поздравить всех участников этой миссии и космонавтов с успешной работой", - заявил Си Цзиньпин.

Известно, что через два дня “Шэньчжоу-11” должен состыковаться с космической лабораторией “Тяньгун-2”, которую запустили 15 сентября. Произойдёт это на высоте в 393 км.

На орбите экипаж займётся медицинскими, научными и другими исследованиями.

Справка