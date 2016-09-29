Серьёзное ДТП произошло примерно в 10:50 в среду, 28 сентября, рядом с домом №23 по Невскому проспекту. 

Там автомобиль «Фольксваген» сбил женщину. 

Сегодня стало известно,  что пострадавшая – 51-летняя туристка из Китая.

Как сообщает АН «  Оперативное прикрытие»,  иностранку в тяжёлом состоянии доставили в Мариинскую больницу.  Врачи диагностировали у женщины открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом основания черепа, закрытую травму груди и живота.  Пациентку экстренно доставили в операционную. Сейчас она в коме 3 степени. 

По данным «Оперативного прикрытия», за рулем машины сидел 22-летний петербуржец.  Его водительский штраф составлял два года. 

Известно, что авария произошла вне зоны пешеходного перехода. 