Серьёзное ДТП произошло примерно в 10:50 в среду, 28 сентября, рядом с домом №23 по Невскому проспекту.

Там автомобиль «Фольксваген» сбил женщину.

Сегодня стало известно, что пострадавшая – 51-летняя туристка из Китая.

Как сообщает АН « Оперативное прикрытие», иностранку в тяжёлом состоянии доставили в Мариинскую больницу. Врачи диагностировали у женщины открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом основания черепа, закрытую травму груди и живота. Пациентку экстренно доставили в операционную. Сейчас она в коме 3 степени.

По данным «Оперативного прикрытия», за рулем машины сидел 22-летний петербуржец. Его водительский штраф составлял два года.

Известно, что авария произошла вне зоны пешеходного перехода.