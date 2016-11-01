Наконец-то, появилось видео полёта китайского истребителя пятого поколения. Засняли полёт на международном авиакосмическом салоне Airshow China - 2016.

Там китайский многоцелевой истребитель пятого поколения J-20 впервые был показан большой аудитории, сообщает AFP.

Кстати, ранее сообщалось, что J-20 оборудованы российскими двигателями АЛ-31ФН. Кроме того, он имеет много элементов, похожих на части российского самолета-демонстратора технологий МиГ 1.44 и истребителей США F-22 и F-35.

Напомним, истребитель совершил первый пробный полет в 2011 году.

В эксплуатацию он может поступить в 2017-2019 годах.