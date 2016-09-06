Китайская народная республика намерена устанавливать добрососедские и партнёрские отношения с Филиппинами, заявил официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, когда его попросили прокомментировать решение хозяина Белого дома не встречаться с филиппинским лидером Родриго Дутерте, так как президент Филиппин публично оскорбил Барака Обаму. Он отметил, что странам надо поддерживать хорошие взаимоотношения между собой, сообщает ТАСС.

-Филиппины являются долгосрочным соседом Китая. Мы надеемся улучшить китайско-филиппинские отношения и верим, что это удовлетворяет чаяниям народов обоих государств. Китай готов поддерживать диалог с Филиппинами к совместному укреплению отношений, — отметила дипломат.

Напомним, что ранее президент Филиппин публично оскорбил Обаму, когда журналисты попросили его прокомментировать информацию о планах главы США обсудить с ним тему внесудебных казней. На это Родриго Дутерте ответил, что Филиппины давно не колония и у неё нет "никакого хозяина, кроме филиппинского народа". Он также добавил, что планируется проклясть Барака Обаму на грядущем саммите АСЕАН и назвал того нелицеприятным выражением.

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