Российский певец Филипп Киркоров поддержал американского миллиардера Дональда Трампа в борьбе за президентское кресло. Король отечественного шоу-бизнеса уверен, что победа Трампа на выборах сблизит США и Россию.

– Если Трамп будет президентом, отношения между нашими странами будут гораздо ближе. И я молюсь за это. Потому что мы две большие страны, две большие нации. Мы должны быть друзьями, — приводит слова Киркорова BBC.

Стоит заметить, что пользователи Twitter на слова Киркорова отреагировали с юмором.

– Эта мощная поддержка переломит ход президентской гонки, – написал журналист Сергей Гурьянов.

– Именно этого Трампу и не хватало… Теперь рейтинг в гору попрет, – написал финансовый аналитик Степан Демураизрек.

Как пишут СМИ, Киркоров и Трамп знакомы уже более 20 лет. Известно, что в 2013 году певец даже гостил у Трампа. Также Киркоров числился в составе жюри конкурса красоты "Мисс Вселенная" в Москве, организованного Дональдом Трампом.