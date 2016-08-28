В Бишкеке прошла траурная акция, на которой жители города почтили память 17 киргизских девушек, погибших в результате пожара на Алтуфьевском шоссе в Москве, сообщает местное издание Zanoza.

Мероприятие прошло в центре Бишкека у памятника Уркуе Салиевой, где активисты разместили список погибших кыргызстанок.

Кпамятнику прикрепили листы бумаги со словами : "Пусть земля вам будет пухом", "Простите, что мы не смогли вас спасти", "Они хотели жить в счастливой стране".

На траурную акцию пришли и политики, в том числе руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, вице-премьер-министр Гульмира Кудайбердиева, лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил 29 августа Днем траура в Кыргызстане.

Напомним, что накануне, 27 августа, в 7.56 в Москве произошел пожар в одноэтажном складском помещении административно-производственного здания на Алтуфьевское шоссе, д. 5. В результате возгорания погибли 17 человек. По имеющимся данным, все они девушки, гражданки Киргизии. Отмечается, что 11 человек спасли, из них трое находятся в больницах в тяжелом состоянии.

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В свою очередь в Москве прошло возложение цветов к месту пожара. В памятной акции приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации Болот Отунбаев, проживающие в Москве киргизы, а также родные и близкие погибших (в общей сложности более 100 человек).

Не оставили без внимания трагедию и спортсмены. Как сообщает K-News, 30 августа на матч со сборной Казахстана киргизская сборная выйдет в траурных повязках, а перед игрой будет проведена минута молчания.

Дань памяти погибшим отдают также граждане Киргизии в соцсетях. Ниже мы сделали подборку самых эмоциональных постов.