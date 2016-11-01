В Лондонском отеле "Клэридж" в последний день октября состоялось вручение ежегодной премии "Женщина года" по версии журнала Harper's Bazaar (Harper's Bazaar Women Of The Year Awards-2016).

На церемонию прибыли звезды самого разного ранга. На красную дорожку премии вышли Джиллиан Андерсон, Эмма Уотсон, Кира Найтли, Донателла Версаче, Элизабет Херли, Рози Хантингтон-Уайтли и многие другие.

По традиции один из популярнейших британских модных журналов вручает награды самым красивым, стильным, успешным и амбициозным женщинам планеты. Женщинами года стали Найтли, Хантингтон-Уайтли и Версаче.

Больше других внимание на красной дорожке премии Harper's Bazaar Women Of The Year Awards-2016 привлекла 31-летняя Кира Найтли, звезда "Пиратов Карибского моря".

В первую очередь фоторепортеры отметили наряд Киры Найтли - эффектное зеленое платье с глухим декольте, но с прозрачным подолом, под которым, правда, наблюдалась нижняя мини-юбка. Примечательно, что Кира Найтли не надела нижнее белье под лиф платья и этим вызвала бурную реакцию в соцсетях - после того, как фото актрисы разлетелись по Сети.

В последнее время среди звезд отмечается тренд - красавицы-актрисы выбирают для выхода в свет "бельевые платья", которые очень напоминают фактурой атласное нижнее белье. Зачастую звезды не надевают бюстгальтеры и под более плотные наряды - это считается нормальным и не шокирует общественность уже давно.

Правда, большой скандал разгорелся после того, как Анджелина Джоли появилась в ходе своей поездки в Сирию в весьма экстравагантном для мусульман наряде. Местные жители не оценили "выходку" Джоли и высказались резко осуждающе по этому поводу.