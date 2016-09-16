Торжественная церемония открытия прошла в стенах первого музея русского сериала в присутствии почетных гостей, а также главы Приморского района Николая Цеда. В разговоре с корреспондентом Metro, создатели нового проекта отметили, что главной задачей нового проекта видят цель в доступной форме рассказать о кинопроизводстве, роли профессионалов в съёмочном процессе и научить школьников работать в команде на настоящей съемочной площадке.

- Детский мозг видит все по-другому, для ребёнка это не только игра, но и совершенно другое эмоциональное восприятие, и для них это какой-то сказочный мир. Самое главное, что они видят, что могут сами творить произведения,- признался Николай Цед.

Во время презентации детишки из разных школ Приморского района не только смогли побывать на киностудии, но стать участниками увлекательного квеста «Приключение в Заэкранье», который включал в себя посещение недавно открывшегося первого музея русского сериала, а также осмотр гримерных, осветительных, складские помещения и павильон с хромакеем.

-Наша задача сделать так, чтобы говорить с ребятами об искусстве на доступном и понятном им языке. На настоящей киностудии детям открываются необыкновенные возможности – можно побывать режиссером, можно поиграть в оператора, можно заглянуть в мастерские. А если им понравится, то мы будем растить настоящих кинематографистов, - рассказала представитель проекта «Культурный код».

Идеологи проекта также отметили, что для школьников на студии есть и другие мастер-классы: "Курс юного шумовика", "Мастерская киноляпов", "Ателье спецэффектов", а также "Школа начинающего мультипликатора". В планах «Кинолаборатории» создание новых интерактивных программ, занятий, мастер-классов, лекциями, которые будут интересны детям от 7 до 17 лет.



-Наша киностудия – одна из самых крупных в Европе, а дети – это наше будущее. Мы верим в то, что ребята, которые сегодня приходят на нашу совместную программу станут известными кинорежиссерами, известными актерами, художниками по свету, гриму, ведь для них откроется волшебный мир кино. Кроме того, нам хотелось, чтобы дети не только знали и понимали, но и любили отечественное кино, - резюмировала Валентина Головачева, директор по развитию «ОРК».