Сегодня в прокат выходит психологическая драма «Свет в океане». Экранизация одноимённого романа М. Л. Стедман вышла чрезвычайно сильной и убедительной, считает репортёр Metro, посмотревший фильм до официальной премьеры.

Режиссёр: Дерек Сиенфрэнс

Актёры: Майкл Фассбендер, Алисия Викандер, Рэйчел Вайс, Джек Томпсон

Сценаристы: Дерек Сиенфрэнс, М. Л. Стедман

Оценка: 5 из 5

Действо нового фильма Дерека Сиенфрэнса («Место под соснами», «Валентинка») крутится вокруг тяжёлой моральной дилеммы.

Ветеран Том Шербурн (Майкл Фассбендер) возвращается с Первой мировой войны и решает устроиться смотрителем маяка на богом забытом острове вдалеке от материка. По пути он встречает свою любовь Изабель Грейсмарк (Алисия Викандер), которая отправляется с ним на новое место работы. Вдали от большой земли влюблённая пара безуспешно пытается завести детей. Сразу после второго выкидыша к берегу острова прибивает лодку с мёртвым мужчиной и двухмесячной девочкой.

Девушка решает, что это знак свыше, и предлагает оставить малышку. Герой войны Том долго колеблется – исполнить долг, сообщив о произошедшем на Землю, или осчастливить возлюбленную. Девочка остаётся на острове, однако спустя некоторое время её настоящая мать на Большой земле (Рэйчел Вайс) узнаёт о том, что ребёнок жив.

Тут-то и возникает необходимость выбора. Бороться за семейную идиллию, основанную на лжи, или отдать девочку матери? Сохранить человеческое лицо или отстаивать свой интерес? Нести ответственность или убежать?

Своими актёрскими талантами здесь, безусловно, блеснул дуэт Фассбендера и Викандер. Ох, и немало слёз будет пролито в кинотеатрах представительницами прекрасной половины человечества, наблюдающими за этими двумя красавчиками! Определённо, «химия» между актёрами на площадке возникла. И лишним тому доказательством служит то, что во время работы над фильмом у них вспыхнул роман. Красивая пара.

Эстетический эффект усиливается и антуражем фильма. Съёмки шли в Новой Зеландии и Австралии. Яркие краски, широкие планы, необузданная мощь суровой природы, закаты, штормы, ветер... Страсти бушуют по всем фронтам.



Для кого фильм?

Для тех, кто любит пустить слезу.

"+" Мощная, полновесная работа, побуждающая сопереживать. Отличная возможность понаблюдать за работой актёров неземной красоты: Майкл Фассбендер даже на острове выглядит стильнее, чем пешеходы наших городов, Алисия Викандер пленит природным обаянием.

"-" Фильм, возможно, не понравится тем мужчинам, которых принято называть суровыми. Особенно если они предпочитают фильмы жанров экшен или хоррор.



Цитата:

«От сценария у меня потекли слёзы так же, как от книги».

Майкл Фассбендер

актёр, исполнитель роли Тома Шербурна