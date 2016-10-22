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 Опубликовано : Сегодня 13:50

Ким Кардашьян отпраздновала 36 день рождения

  • Данила Белов

Ранее звезда уже приняла решение отменить роскошные торжества из-за ограбления в Париже

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Скандально известная модель Ким Кардашьян отпраздновала 21 октября свой 36 день рождения. Несмотря на радостное событие, звезда отказалась как-либо публично отмечать своё 36-летие. Причиной тому является то, что в Париже 3 октября в гостиничный номер Ким Кардашьян ворвались неизвестные люди, вооружённые огнестрельным оружием, и угрожали ей расправой. Грабители похитили у неё ювелирные изделия на сумму до € 6 млн, а также кольцо стоимостью в € 4 млн. Звезда не пострадала в результате происшествия, но до сих пор находится в шоке от произошедшего. 

И хотя Кардашьян отменила все празднования и ушла на неопределённое время из соцсетей, это не значит, что другие забыли про её день рождения. В Интернете множество людей поздравили звезду и пожелали ей как можно быстрее восстановиться после произошедшего инцидента. В честь этого события, некоторые даже выложили архивные записи семейства Кардашьян, включая видео со 2-ого дня рождения модели. 

Крис Дженнер, мама Ким Кардашьян и её многочисленных сестер

"Моя милая Кимберли, я помню этот день, как будто это было вчера .... ты мой кусочек рая, тогда и сегодня!!"

Муж Кардашьян Канье Уэст

"С днём рождения, детка"

Фанаты модели

"С днём рождения прекрасная девушка!"

"С днём рождения!"

"Скучаю по тебе, дорогая ..С Днем Рождения моя избранная, @Кардашян"

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