Ким Кардашьян отпраздновала 36 день рождения

Скандально известная модель Ким Кардашьян отпраздновала 21 октября свой 36 день рождения. Несмотря на радостное событие, звезда отказалась как-либо публично отмечать своё 36-летие. Причиной тому является то, что в Париже 3 октября в гостиничный номер Ким Кардашьян ворвались неизвестные люди, вооружённые огнестрельным оружием, и угрожали ей расправой. Грабители похитили у неё ювелирные изделия на сумму до € 6 млн, а также кольцо стоимостью в € 4 млн. Звезда не пострадала в результате происшествия, но до сих пор находится в шоке от произошедшего.

И хотя Кардашьян отменила все празднования и ушла на неопределённое время из соцсетей, это не значит, что другие забыли про её день рождения. В Интернете множество людей поздравили звезду и пожелали ей как можно быстрее восстановиться после произошедшего инцидента. В честь этого события, некоторые даже выложили архивные записи семейства Кардашьян, включая видео со 2-ого дня рождения модели.

Крис Дженнер, мама Ким Кардашьян и её многочисленных сестер