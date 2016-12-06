Ли Шон-Ву, известный под псевдонимом "Инфильтратор", южнокорейский киберспортсмен, который устремился к вершине сообщества игроков Street Fighter ("Уличный боец"). 31-летний победитель престижного соревнования по этой игре намеревается стать лучшим ещё на одном турнире в американском городе Санта-Ана. Кореец, который состоит в популярной команде Razer, рассказал Metro о росте популярности сообщества игроков в файтинги.

Как вы готовитесь к турнирам?

— Я обычно играю с друзьями и провожу время в режиме тренировки. Я люблю находить новые техники боя и уделяю много внимания тому, как другие управляют разными игровыми персонажами. В этом мне помогает YouTube.

Как вы выбираете своих персонажей: вы играете всеми и потом останавливаетесь на одном или просто выбираете того, кто больше всех нравится?

— Я играю персонажем и, если вижу, что он подходит моему стилю, выбираю его. Вне зависимости от сильных и слабых сторон персонажей я останавливаюсь на тех, кем веселее всего играть.

В чём секрет успешной игры разными персонажами?

— В балансе между количеством времени, посвящённом тренировкам и узнаванию механик игры. Думаю, в этом больше труда, чем природного таланта. Важно быть последовательным с пониманием игры и умений каждого персонажа в отдельности.

Когда-нибудь в детстве вы представляли, что киберспорт станет смыслом вашей жизни?

— Никогда не думал, что стану профессиональным киберспортсменом. До сих пор не могу поверить в то, что зарабатываю деньги, играя в игры.

Что можете посоветовать другим игрокам?

— Вместо постоянных тренировок, лучше взаимодействовать с друзьями из сообщества и как можно чаще принимать участие в соревновательных мероприятиях, чтобы получить больше опыта.

Физическая форма влияет на киберспортсменов?

— Думаю, более крепкие и здоровые люди имеют некоторое преимущество в файтингах , так как они требует выносливости, концентрации и психической выдержки, которая необходима, чтобы справиться с критическими ситуациями во время соревнований.

Что делает вас таким сильным бойцом?

— Не думаю, что делаю что-то неординарное, просто обычные тренировки. Я твёрдо верю в то, что всё дело во вдохновении, которое позволяет мне любить игры. Этот импульс — главная сила, которая помогает мне добиваться положительных результатов.

Что вы думаете о тех, кто не считает киберспорт настоящим спортом?

— Думаю, в случае с игрой Street Fighter это случается реже, чем с остальными компьютерными играми. Думаю, файтинги — лучший киберспортивный жанр, так как он проще для понимания зрителя. А вообще я считаю, что профессиональные киберспортсмены — тоже атлеты.

В чём разница между аренами соревнований в Южной Корее, Европе и США?

— Думаю, в Европе и США есть тенденция наблюдать за соревнованиями как за популярной забавой. Корейцы же любят смотреть за турнирами, чтобы узнать, кто станет лучшим из лучших.

Почему вы считаете, что киберспорт так важен в Корее?

— Корейцы позволили этому "хобби" выйти на новый уровень и сделали из него целую культуру с профессиями и рабочими местами. Это позволяет индустрии быстро расти и быть очень перспективной. Отношение к киберспорту в ближайшем будущем точно улучшится.

Знаменитый канал ESPN показывал финальную часть турнира EVO 2016. Что такой уровень внимания СМИ значит для игрового сообщества?

— Я знаю, что порядка двух миллионов людей смотрели трансляцию ESPN. Думаю, турнир прошёл долгую дорогу и показал миру, насколько профессиональными в плане организации и игроков могут быть такие соревнования. Я уверен, что сообщество будет только укрепляться со временем.

Какой матч был для вас самым сложным?

— В 2013 году я играл против Даиго Умехары. Это был самый сложный матч в моей карьере. Думаю, я был намного хуже готов к той игре. Я уступил со счётом 10:2.

Какое воспоминание вы можете назвать лучшим в карьере профессионального киберспортсмена?

— На турнире EVO 2013 против PR Balrog я своей неожиданной тактикой переманил на свою сторону всех американских болельщиков, которые горячо поддерживали моего соперника. Это, безусловно, стало для меня фантастическим опытом.