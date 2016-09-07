Фотографии голых первокурсников, выложенные в Интернет, по-прежнему вызывают массу споров и комментариев. Своеобразное посвящение в первокурсники в КемГУ привело к отставке декана исторического факультета Константина Юматова. Однако за него вступились бывшие и нынешние студенты факультета, которые организовали флешмоб #язаистфак!

Фото "голых" первокурсников КемГУ стали предметом серьёзных разбирательств в университете. В Сети стали популярными запросы вроде: "Декан истфака КемГУ уволен из-за голых первокурсников" или "Посвящение в студенты, Кемерово, фото".

Бывшие и нынешние студенты исторического факультета КемГУ вступились за своего декана Константина Юматова, которого уволили после скандала с "голым" посвящением.

"Всегда очень обидно за родных тебе людей, – пишет, например, Анастасия Филиппова в соцсетях в рамках флешмоба. – Говорят, что семью не выбирают, и да, и нет. Я выбрала вторую семью, когда пришла на истфак. Каждый последующий год наш дом разрастался. Не могу сказать, что нас учили, правильнее будет – наставляли, помогали выбрать собственный путь. Благодаря Вам, мы все стали людьми! Константин Владимирович и Роман Сергеевич, дорогие мои наставники, учителя и уже коллеги, Вы всегда меня поддерживали, помогали. Я очень Вам за это благодарна".

"Родной факультет! – восклицает Екатерина Шараева. – Люблю, горжусь, скучаю. Посвящение – это то, с чего любовь и гордость за факультет зарождается у первокурсника, то, от чего крепнут эти чувства с каждым годом учёбы у студента, и то, что оставляет тёплые воспоминания у выпускника и ежегодную ностальгию в начале сентября каждый год на всю жизнь. В этом году, к сожалению, первый раз я не присутствовала в Подъяково, но яркие воспоминания за семь предыдущих лет в памяти навсегда! Я счастлива осознавать, что я – часть истории факультета, а факультет, в свою очередь, часть моего сердца! В самые лучшие мои годы он дал мне лучших друзей, достойные знания, ни с чем не сравнимые эмоции и замечательных наставников, таких как Константин Владимирович Юматов, Роман Сергеевич Селезенев и Алексей Михайлович Адаменко. Словом, "спасибо" – мою благодарность факультету передать не просто трудно, а невозможно!"

Напомним, что ранее в Сети появились фотографии с посвящения в студенты первокурсников-историков КемГУ. На снимках молодые люди и девушки, в том числе несовершеннолетние, предстали практически полностью голыми.

Как выяснилось позже – раздеться у всех на глазах было одним из этапов испытания посвящения в студенты.

Опубликованные снимки вызвали большой общественный резонанс. Пользователи резко осудили происходящее и обвинили во всём руководство учебного заведения.

Накануне вечером был уволен директор КемГУ Константин Юматов.