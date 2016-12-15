Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон побывала накануне в гостях у скаутов. Наряд, который выбрала для визита к школьникам супруга принца, несколько удивил британцев.

Кейт Миддлтон выбрала для визита к скаутам "спортивый" образ. На стройной брюнетке был неброский свободный джемпер от Iris and Ink невзрачного серого цвета, обтягивающие джинсы от Zara Khaki Skinny и сапоги в цвете "шоколад".

На встрече с подростками Кейт была мила, участвовала в веселых играх со скаутами, училась завязывать галстук, много улыбалась и общалась с ребятами.

Пристально следящие за гардеробом Кейт Миддлтон блогеры отметили, что свободный серый джемпер - необычный выбор для герцогини, даже несмотря на характер мероприятия. Кейт обычно выбирает более элегантные и женственные модели.

Добавим, визит Кейт Миддлтон к юным скаутам был приурочен к 100-летию скаутского движения Cub Scouts, сообщает пресс-служба Кенсингтонского дворца.