О Бене знает весь мир – порой даже то, что Бен бы не хотел, чтобы о нём знали. А вот говоря о Кейси, всё время упоминают, чей он младший брат. Кейси пытается выбраться из тени уже много лет. Похоже, наконец-то у него начинает это получаться.

Разница в возрасте у Бена и Кейси небольшая – всего три года. Бену – 44, Кейси – 41. Пока Бен делает большие коммерческие проекты («Бэтмен», «Расплата»), Кейси выбирает независимое кино. Если в своём последнем фильме, криминальной драме «Закон ночи», Бен пытается усидеть на четырёх стульях – занимается и режиссурой, и продюсированием, и сценарной работой, и актёрской, то в ленте «Манчестер у моря» Кейси сконцентрировался на одной задаче – исполнил главную роль. И преуспел в этом: на 74-й церемонии вручения наград премии «Золотой глобус» он получил приз за лучшую мужскую роль в драме. Зарубежные критики прочат ему победу и на «Оскаре».



Будет забавно, если младший брат действительно возьмёт статуэтку, ведь у старшего нет «Оскара» за актёрскую работу. У него две статуэтки: одна за лучший фильм («Операция «Арго»), другая за лучший сценарий («Умница Уилл Хантинг», причём совместно с Мэттом Дэймоном). Критики ругают Бена-актёра: говорят, что как режиссёр он лучше. А вот у Кейси уже есть актёрская номинация за лучшую второстепенную роль в фильме «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса».



Во время кинофестиваля Morelia в Мехико корреспондент Metro встретился с Кейси и поговорил о независимом фильме «Манчестер у моря», в котором он сыграл сантехника Ли Чендлера. На сегодняшний день картина, режиссёром и сценаристом которой выступил Кеннет Лонерган, получила признание в 73 категориях и 156 номинациях в киноиндустрии. Сам Аффлек уверяет, что выбирает проекты, не оценивая их шансы на награды:

– Я знаю людей, которые снимают то или иное кино, и уважаю их. Мне нравятся сложные характеры, полные конфликтов. И если вдруг их номинируют на какие-то премии, то это очень приятно.



В «Манчестере у моря» мы видим, как герой Кейси заботится о сыне своего умершего брата. Подросток становится причиной перемен в жизни Ли Чендлера и проблем для его партнёрши.

– Лонерган может показать что-то в сценах, где ничего не происходит, с помощью диалогов. Они реальные, житейские и погружают нас в драму, в которой герои фильма живут, – объясняет Аффлек.

Кейси так же, как и брат, пытается заниматься режиссурой. В 2010-м он впервые выступил как режиссёр: снял псевдодокументальную ленту «Я всё ещё здесь» о своём лучшем друге Хоакине Фениксе.



Кейси рассказал, что собирается вернуться к работе над фильмом «Свет моей жизни», для которого он написал сценарий. Картина повествует о группе охотников за головами, которых наняли для того, чтобы схватить лидера крестьянских повстанцев Панчо Виллья во время Мексиканской революции в 1916 году. Это его детище – он здесь на всех ключевых позициях: режиссёр, сценарист, актёр. Сейчас Кейси ищет деньги на картину. Он хочет снимать её именно в Мексике, а это дорого.

Актёру также не повезло и с телепроектом. Кейси считает, что телевидение переживает свои лучшие времена, поэтому он стремится быть частью этой индустрии. Он снимался в мини-сериале HBO «Льюис и Кларк», однако работа над сериалом пока отложена из-за непосильного бюджета и плохой организации. Любимым телесериалом Кейси в 2016-м стал «Очень странные дела», потому что он мог смотреть его с детьми и вспоминать собственное детство.