Воскресным вечером журналистка Мария вместе со своим другом гуляла по территории Данилова монастыря. Они присели на лавочку.

– Вася сел в свободной позе, положив ногу на ногу, и читал телефон. Мы разговаривали тихо и вели себя, в общем, совершенно пристойно. Однако через три минуты к нам с дальнего конца площади направилась пожилая женщина в грязном чёрном клобуке, – написала Мария в своём Facebook. – Она довольно агрессивно, тоном воспитательницы детского сада, которая разговаривает с непослушным ребёнком, стала требовать, чтобы Вася «нормально сел», аргументируя претензии тем, что так не сидят «перед иконами и Господом.

Садиться, как приказывала женщина, Вася отказался, и та вызвала штатных монастырских казаков. После словесной перепалки один из них сапогом сбил ногу с ноги. Драки удалось избежать.

– Эта светская посадка, поэтому она могла вызвать неприятие у религиозных людей, – сказала Metro эксперт по этикету Эля Басманова. – В этой позе открываются щиколотки.

Но сами священнослужители монастыря оскорбления в сидящих нога на ногу у объектов культа не видят.

– Никаких правил таких в принципе быть не может. Есть общеизвестные правила в монастырях насчёт одежды, но это тоже не догма. Проблема здесь в том, что люди не умеют разговаривать, не умеют договариваться – и молодёжь, и старики, – сказал Metro секретарь отца-настоятеля монастыря иеродиакон Артемий. – Просто нужно быть добрее друг к другу.