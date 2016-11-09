Цитаты Катрин Денёв • О сестре. «Моя сестра должна была стать великой актрисой, а не я. Я случайно стала актрисой».

• Об Анне Карениной. «Я до сих пор хочу её сыграть, но вот только лет-то мне сколько?! Уже поздновато».

• Увлечения. «Люблю ходить в кино, на выставки, но больше всего я люблю вообще ничего не делать».

• Об Олеге Меньшикове. «Он меня поразил на съёмках фильма «Восток-Запад». Меньшиков ведь не знает французского, ему пришлось запомнить набор звуков».

• О России. Я плохо знаю Россию, хотя много раз приезжала. Я бы хотела сняться в русском фильме, чтобы побыть тут не как турист.

• Самая характерная черта. «Я упрямая. Это и моя характерная черта, и мой недостаток».

Легенда французского кино решила опробовать новый формат встреч с поклонниками на России. Она думала, что если концерт пройдёт успешно, то можно будет с этой программой – «Живое интервью» – отправиться и в другие страны.



Поскольку 73-летняя французская актриса боится сцены и не может удерживать внимание зрителей самостоятельно, организаторы позвали интервьюера – актёра, первого заместителя директора «Гоголь-центра» Алексея Кабешева. Выйдя на сцену, ведущий даже не представился и устроил несчастной Катрин настоящий допрос.



Жаль, что телевизионщикам не разрешили снимать вечер, эту запись можно было бы показывать на первом курсе факультета журналистики как пример откровенно плохого интервью.



Каждый вопрос начинался с «расскажите, пожалуйста». Такое ощущение, что Алексей Кабешев вообще услышал о Денёв за два часа до концерта. Ведущий часто ссылался на «Википедию», похоже, прочтением «Википедии» он и ограничился.



– У вас четыре мужа?

– Один.

– Расскажите, пожалуйста, о ваших детях.

– Они есть.

– Вы дружите с детьми?

– Я? Мне кажется, это неправильный вопрос. Родители не могут дружить с детьми.

– Какое у вас хобби?

– Люблю копаться в саду.

– Цветы сажаете?

– Деревья!

– Какой у вас любимый город во Франции?

– Я вас удивлю, но Франция большая, в ней много разных красивых городов.

– Вы снялись более чем в 80 фильмах.

– Более ста.

– Я знаю, что у вас активная социальная жизнь. Расскажите, пожалуйста, о ней что-то.

– Я не могу сказать, что у меня активная социальная жизнь. Я люблю говорить с людьми. Но я не умею болтать.



Конечно, эти вопросы не шли подряд, но дух вечера они передают. Зрители явно знали о Денёв больше, чем ведущий. Когда наконец разрешили задавать вопросы из зала, они были более тонкими. Например, одна из зрительниц спросила, есть ли прообраз у героини Денёв в фильме «Молодая кровь». На этот вопрос актриса дала самый развёрнутый ответ за весь вечер.



Зрители вышли из Московского международного Дома музыки удручённые.

– Что это вообще было? Зачем он задавал одни и те же вопросы? И главное – мы ничего нового не узнали о Катрин. Просто как-то неловко и даже стыдно перед актрисой, – слышалось со всех сторон.



Напомним, что билеты на концерт стоили от 3 до 18 тысяч рублей.