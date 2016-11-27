Католическая церковь запускает мобильное приложение для исповедей

Католическая церковь запускает мобильное приложение The Catholic App, которое позволит быстро находить места для исповедей с помощью смартфона, сообщает Daily Mail. Разработчиком программы стала студия Musemantik.

Приложение сейчас запущено в Шотландии. Его цель увеличить посещаемость месс и количество исповедей с помощью интерактивных карт, которые простаивают маршрут до ближайшей церкви.

Приложение уже прозвали "Sindr". Это созвучно названию приложения Tinder, которое предназначено для романтических знакомств с учётом заданных параметров и геолокации.

— Для современного мобильного поколения необходимо умное и личное приложение, которое станет помощником и другом, вдохновляющим вас — это главная идея, стоящая за The Catholic App, — рассказал основатель Musemantik Мацей Журавски.

Более наглядно работа приложения показана в видео.