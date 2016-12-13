Мировая академия рекордов признала каток на ВДНХ самым большим в мире среди катков с искусственным ледовым покрытием. Об этом во вторник сообщает пресс-служба парка.

Ранее он уже претендовал на это звание, однако из-за ошибки в расчётах размеров, не был признан самым большим.

8 декабря 2016 года судьи Академии признали ошибку в измерениях и назвали новым рекордсменом ледовую площадку на ВДНХ. С 2008 года это звание носил каток на главной площади Мехико.

Напомним, что площадь катка на ВДНХ составляет 20 549 квадратных метров, единовременно он вмещает более 4 500 человек.

Помимо большого ледового покрытия гостей катка также ждут тёплые раздевалки, камеры хранения, прокат коньков и уютные кафе.