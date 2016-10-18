Лоскутное одеяло

Текстильную карту сделали за полгода

В музее «Русский Левша» появилась необычная карта. Её автор – петербургский художник Анна Векслер. «В конце мая, накануне Дня города, меня попросили провести какой-нибудь мастер-класс. Мне на глаза попалась карта нашей области, и я поняла, что она похожа на бабочку. Начала работать в конце мая, закончила в октябре».

15 видов кружева было использовано для создания коллажа. Также для карты понадобились три метра тесьмы и множество кусочков ситца, вискозы, шёлка, искусственной замши. Размер карты: 130 см на 180 см.

Ручная работа

Сама карта напечатана на ткани. Украшена тесьмой и кружевом, символизирующим первый снег. По периметру – рамка с разноцветными бабочками. Их во время мастер-класса в музее сделали посетители и студенты Анны Векслер. Бабочки украшены вышивкой, бисером, пуговицами и бусинами.

«Карта выполнена в традиции лоскутного одеяла. В результате получилась пёстрая бабочка», - .

Анна Векслер, член Союза художников, доцент кафедры художественного образования и декоративного искусства РГПУ имени Герцена, кандидат педагогических наук.