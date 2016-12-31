Карслен сбежал с церемонии награждения Карякина

Инцидент произошёл во время фотографирования. Норвежец махнул рукой и спешно покинул мероприятие. Этот момент успели снять на видео, позже запись выложили в Сеть. Сейчас она активно набирает просмотры на YouTube.

Шахматист Магнус Карлсен досрочно покинул церемонию награждения чемпионата мира по блицу, победителем которого стал россиянин Сергей Карякин.

Напомним, с 26 по 30 декабря в Дохе (Катар) проходил чемпионат мира по блицу. Магнус Карлсен, который также принимал в нём участие, занял второе место, проиграв россиянину.

Во время партии Карлсен допустил грубую ошибку, и Карякин дожал соперника за 15 секунд до конца положенного времени.

Стоит заметить, что за месяц до триумфа Карякина норвежец праздновал победу в Нью-Йорке в матче за шахматную корону.