Российский гроссмейстер Сергей Карякин имел все шансы укрепить лидерство в поединке за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карсленом, однако в девятом матче сыграл вничью. Теперь счёт стал 5:4 в пользу Карякина.

В ночь на четверг в Нью-Йорке вновь скрестили фигуры лучшие шахматисты мира – норвежец Магнус Карлсен и россиянин Сергей Карякин. Онлайн-трансляция матча Карлсен – Карякин интересовала многих, особенно после того как претендент вышел вперёд в счёте.

Карякин, 9 партия

Сергей Карякин играл с Магнусом Карлсеном белыми фигурами, но партия завершилась вничью – как и почти все предыдущие матчи. Единственный раз, когда один из соперников одержал победу, случился в прошлой партии – сильнее был Карякин.

Магнус Карлсен остался доволен результатом последнего матча. "Было сложное положение. Я счастлив, что удалось выжить! В прошлый раз я играл плохо и проиграл", – приводит слова Магнуса Chess.com.

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К слову, норвежец на этот раз первым пришёл на пресс-конференцию – после поражения в прошлом матче он досрочно покинул зал для общения с журналистами и рискует получить штраф. "Мы подали апелляцию на это решение, так что не буду ничего комментировать", – подчеркнул Карлсен.

Сергей Карякин в целом доволен своей игрой в девятой партии. "Считаю, играл неплохо, но в какой-то момент Магнус стал великолепно защищаться, так что я не смог ничего сделать, – говорит Сергей. – Такое случается. А вообще, это была интересная игра".

Всего поединок за шахматную корону предполагает проведение двенадцати матчей.