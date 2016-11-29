12-я партия Карякин-Карлсен завершилась ничьёй. Оба гроссмейстера согласились завершить игру уже на 35 минуте после 30-ого хода. Итоговый счет теперь составляет 6:6 сообщают РИА Новости. Данное завершение финальной партии означает, что теперь чемпиона должен выявить тай-брейк. Россиянин и норвежец сразятся в укороченной партии 30 ноября.

Стоит отметить, что уже к 22-му ходу соперники остались с одним слоном и одной ладьей. Все остальные фигуры ушли с доски. Уже в этот момент оба игрока стали настраиваться на тай-брейк. Тем не менее Карякину и Карлсену пришлось сделать ещё несколько ходов, так как, по регламенту, соперникам нельзя соглашаться на ничью до 30-го хода.

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Норвежец Магнус Карлсен уже сделал заявление по результатам 12-ой партии. Гроссмейстер принёс извинения своим болельщикам за столь быструю игру и за то, что не смог в финальном матче обыграть соперника.

"Я хочу извиниться перед болельщиками, которые хотели более долгой партии. Но это не тот день. Я не чувствовал, что сегодня тот день, когда есть все шансы победить. Тай-брейк — это хороший вариант для меня. Я чувствую, что у меня есть хороший шанс", — цитирует Карлсена "Р-Спорт".

Отметим, что тай-брейк будет напряжённым. Сначала пройдёт микро-матч в быстрые шахматы: 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются еще две партии "блиц" с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, и далее при необходимости еще 4 блиц-матча из 2 партий. Если 10 партий не выявят победителя, то играется решающая партия (так называемый "Армагеддон"), в которой белые имеют 5 минут, черные - 4, с добавлением 3 секунд после 61-го хода, ничья в пользу черных.

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Добавим, что подавляющее большинство игр двух мастеров завершились ранее ничьёй. Лишь в восьмой парии Карякин смог обыграть норвежца, но тот смог снова сравнять счёт в 10-й партии.

Напомним, что 55-й матч за звание чемпиона мира по шахматам проходит в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября. Главный приз чемпионата – миллион евро. При этом победитель получит 60 процентов от этой суммы, а проигравший — 40 процентов.