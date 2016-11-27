11-ая партия между российским гроссмейстером Сергеем Карякиным и действующим чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном завершилась ничьей, сообщает Chess Base.

Сергей Карякин играл белыми фигурами, однако не смог реализовать преимущество.

11-ая партия между Карякиным и Карлсеном продлилась 3 часа 20 минут. Шахматисты согласились на ничью на 34 ходу.

По итогам 11-ой партии между Карякиным и Карлсеном счет стал равен 5,5 – 5,5.

Первые семь партий шахматисты сыграли вничью. Восьмая завершилась в пользу претендента на титул чемпиона мира по шахматам Сергея Карякина. В девятой партии соперники вновь согласились на ничью. А в десятой победа осталась за Магнусом Карлсеном.

Впереди завершающая, 12 партия между Карякиным и Карлсеном, которая пройдет в Нью-Йорке 28 ноября.

В случае, если по итогам встречи счет останется равным, участники матча проведут тай-брейк.