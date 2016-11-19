Шестая партия шахматного матча между российским гроссмейстером Сергеем Карякиным и действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном в Нью-Йорке снова завершилась вничью. Об этом сообщает ТАСС.

Сергей Карякин играл белыми. Шахматисты сыграли самую короткую партию в матче. Она продлилась всего полтора часа. Сделав 32 хода, Карякин и Карлсен объявили ничью.

Таким образом, счет в матче за мировую шахматную корону стал 3:3.

Первые шесть партий не смогли выявить лидера в матче Карякин-Карлсен. Впереди у шахматистов вторая половина партий, всего гроссмейстеры проведут 12 дуэлей.

В случае, если и после 12 партий счет в матче останется ничейным, Карякин и Карлсен проведут чемпионский тай-брейк за титул, где участники сыграют партии с укороченным контролем, затем, при необходимости, блиц и так называемый армагеддон - мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.