Девушку, подозреваемую в связях с террористами и в 2015 году пытавшуюся сбежать в Сирию, отчислили с философского факультета МГУ.

– Она обратилась с просьбой отчислить её по собственному желанию, – рассказали в пресс-службе МГУ. – Заявление студентки было рассмотрено и положительно удовлетворено.

Как сообщили в университете, документ девушка подписала ещё в сентябре.

– Да, она написала заявление, – подтвердила в разговоре с Metro мама теперь уже бывшей студентки Кира Караулова, – так как академический отпуск не продлили. А это единственная возможность потом восстановиться, иначе она будет отчислена по успеваемости, ведь возможности посещать занятия у неё нет.

Ранее СМИ со ссылкой на заявление декана философского факультета МГУ сообщали о том, что отчислять Варвару из вуза не собираются, пока её вина не будет доказана. Почему спустя год заключения Вари в СИЗО было принято другое решение, неизвестно.