В столичном районе Отрадное бешеный кот покусал семь человек, включая ребёнка. По распоряжению мэра столицы Сергея Собянина до 19 января 2017 года там объявлен карантин по бешенству.

Необходимая мера была введена столичными властями после обнаружения случая заболевания бешенством домашнего животного, сообщает сайт Управы.

Опасное инфекционное заболевание подхватил кот.

"Кот всё лето провёл со своими хозяевами на даче. При этом прививки от бешенства у него не было", — прокомментировала заведующая ветеринарным участком "Отрадное" Анна Авилова.

С дачи семья вернулась в столицу в середине октября, а через несколько недель самочувствие кота ухудшилось — питомец стал вялым и отказывался от пищи. Хозяева пытались его лечить. А когда обычно ласковый и дружелюбный кот неожиданно стал проявлять агрессию, владельцы обратились в госветслужбу, и врачи отправили питомца на карантин. По проведенным анализам специалисты установили диагноз — бешенство. Спасти кота не удалось.

На данный момент семь человек, которых успел поцарапать и покусать кот, в том числе один ребёнок, получают антирабическую помощь.

"Кошек, как и собак, нужно прививать от бешенства ежегодно, — подчеркнула Анна Авилова. — Даже если кошка домашняя и обычно не выходит из дома. Если же вас оцарапало или укусило незнакомое животное, либо известно, что у этого животного нет прививки от бешенства — обязательно обратитесь в травмпункт. Бешенство — смертельное заболевание".

В связи со случаем заболевания бешенством, в Отрадном работают выездные прививочные пункты, где можно вакцинировать собак и кошек абсолютно бесплатно.

Режим работы и адреса прививочных пунктов:

24 ноября с 16.00 до 20.00 — ул. Бестужевых, 3Б;

25 ноября с 16.00 до 20.00 — ул. Бестужевых, 4А;

26 ноября с 10.00 до 16.00 — ветучасток "Отрадное", ул. Отрадная, 2;

30 ноября с 16.00 до 20.00 — Северный бульвар, 14