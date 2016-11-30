Полузащитник "Зенита" Хави Гарсия дисквалифицирован на три матча чемпионата России по футболу, один из которых – условно, сообщил "Р-Спорт" председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

КДК дисквалифицировал Хави Гарсию за удар локтем игрока "Краснодара" Юрия Газинского. Напомним, что после этого удара Газинский потерял сознание, а позже пресс-служба "Краснодара" сообщила, что у футболиста сломан нос.

"За грубую игру, выразившуюся в ударе соперника локтем, дисквалифицировать игрока "Зенита" Хави Гарсию на три матча чемпионата России по футболу, из которых два матча являются безусловной спортивной санкцией с реализацией в 16-м и 17-м турах чемпионата, – передаёт "Р-Спорт" слова Григорьянца. – Один матч является условной спортивной санкцией с испытательным сроком до конца сезона-2016/17. В случае, если лицо в соответствии с медицинскими показаниями не будет иметь возможность принимать участие с тренировках в течении 15 дней с момента матча, применяется санкция в виде шести матчей дисквалификации".

Дисквалификация Гарсии вступит в силу с 16-го тура чемпионата России. Таким образом, испанец пропустит сегодняшний матч с "Уфой" и не сыграет во встрече 17-го тура с "Ростовом" 3 декабря.