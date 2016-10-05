В США прошли новые предвыборные дебаты. На сей раз в словесном поединке сошлись возможные вице-президенты страны: Тим Кейн (демократы) и Майкл Пенс (республикнцы). В ходе своего выступления последний затронул тему отношений США и России и решил приукрасить свой посыл метафорой, которую, почему-то, назвал поговоркой, сообщает Buzzfeed.

"Существует старая поговорка. Русский медведь никогда не умирает, он просто впадает в спячку", - заявил Пенс.

Тем временем, американские журналисты установили, что такой поговорки не существует.

"Раз уж Пенс сам придумал эту поговорку, самое время ему её защитить авторским правом. Она хороша", - заключает издание.