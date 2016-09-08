Кандидат в президенты США от Либертарианской партии Гэри Джонсон оконфузился в эфире телеканала MSNBC - он не знал, что такое Алеппо, сообщает Time.
Когда журналист Майк Барникл задал Джонсону вопрос: "Что вы бы сделали с Алеппо, если б стали президентом", тот недоумевающе посмотрел на интервьюера и спросил, что это.
Далее последовал следующий диалог:
Барникл: Вы шутите.
Джонсон: Нет.
Б: Алеппо - это город в Сирии, считается эпицентром кризиса с беженцами..
Д: Ага, понял.
Б: Окей.
Позднее Джонсон заявил, что знал, что такое Алеппо, просо "не расслышал вопрос".
Джонсон в прошлом - губернатор штата Нью-Мексико. Был выдвинут в качестве кандидата на пост президента 30 мая 2016 года.