Кандидат в президенты США от Либертарианской партии Гэри Джонсон оконфузился в эфире телеканала MSNBC - он не знал, что такое Алеппо, сообщает Time.

Когда журналист Майк Барникл задал Джонсону вопрос: "Что вы бы сделали с Алеппо, если б стали президентом", тот недоумевающе посмотрел на интервьюера и спросил, что это.

Далее последовал следующий диалог:

Барникл: Вы шутите.

Джонсон: Нет.

Б: Алеппо - это город в Сирии, считается эпицентром кризиса с беженцами..

Д: Ага, понял.

Б: Окей.

Позднее Джонсон заявил, что знал, что такое Алеппо, просо "не расслышал вопрос".

Джонсон в прошлом - губернатор штата Нью-Мексико. Был выдвинут в качестве кандидата на пост президента 30 мая 2016 года.