Знаменитая такса по кличке Крузо (Crusoe the Celebrity Dachshun) из канадской Оттавы, прославившаяся своими сделанными на заказ костюмами содержит всю свою семью, а именно хозяев.

У четвероногого друга уже больше 250 тысяч подписчиков в Instagram.

Последней работой Крузо стал полноформатный настенный календарь на 2017 год.

Райан Бошесн, хозяин Крузо, рассказал Metro, почему его собака особенная.

Какова история Крузо?

Он уникальная такса. Жил в деревне, в канадском Квебеке и мгновенно стал "знаменитостью". Он веселый, добродушный пёс, поэтому неудивительно, что многие влюбились в него с первого взгляда, Хотя, надо признать, мы были удивлены, что Крузо так прославился. И мне страшно повезло, что сегодня моя работа заключается в том, чтобы просто проводить время с моей собакой.

Как вам пришла в голову мысль фотографировать Крузо в разных костюмах?

Когда я рос, у нас дома всегда на журнальном столике лежали фотоальбомы Уильяма Вегмана (известного фотографа животных). И в его сборниках очень часто встречались снимки животных в костюмах. Так я решил последовать его примеру и начал вести блог.

Сложно ли одевать собаку?

По разному бывает. Сегодня очень много костюмов можно просто купить в магазине. Но у такс необычная "фигура", поэтому им сложно подобрать что-то из готового.

А Крузо нравится фотографироваться?

Мы всегда стараемся, чтобы съёмка была весёлой. И никогда не забываем поощрить Крузо после фотосессии, поэтому он никогда не отказывается. В большинстве случаев - и вы можете увидеть это на видео - Крузо бегает с виляющим хвостом и отлично проводит время. И мне нравится создавать ему настроение, потому что именно когда ему весело получаются лучшие фото.

Даниэль Касилльяс