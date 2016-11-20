Канье Уэст был освистан после того, как за весь концерт исполнил лишь три композиции, а также негативно высказался о поп-диве Бейонсе и известном артисте Jay Z. Инцидент произошёл в городе Сакраменто, США, на арене Golden 1 Center.

Как пишут в социальных сетях посетители концерта, Уэст опоздал к началу выступления. Он несколько раз заводил гневные монологи, в одном из которых обрушился на Бейонсе и Jay Z.

— Бейонсе, мне сейчас обидно! Я слышал, ты говорила, что не станешь выступать, если не получишь награду MTV VMA за лучшее видео года, опередив меня и "Hotline Bling". Я и сейчас не хочу обидеть Бейонсе, она отличная. Тэйлор Свифт отличная. Все мы отличные. Но иногда мы заигрываемся в политику и забываем, кто мы есть на самом деле, чтобы победить. К чёрту победы! К чёрту выглядеть круто! Я пришёл сюда, чтобы сказать всем вам правду, рискуя своей жизнью и карьерой. Jay Z, позвони мне, ты до сих пор не позвонил. Jay Z, я знаю, что у тебя есть киллеры. Пожалуйста, не посылай их за мной. Просто позвони мне. Поговори со мной, как мужчина, — сказал рассерженный Уэст во время концерта.

После этого он без объяснений покинул сцену. За время своего выступления Уэст не один раз был освистан зрителями. Кроме того, в адрес артиста летели нецензурные оскорбления.

Напомним, что на этой неделе Уэст уже был освистан на своём концерте. В предыдущий раз причиной такого поведения зрителей стали слова поддержки Уэста в адрес Дональда Трампа.