В московских Многофункциональных центрах появилась необычная книга-брошюра, призывающая людей активнее включаться в жизнь города и помогать делать его комфортнее для всех. Примечательным моментом в этом является то, что она оформлена в качестве небольшого художественного произведения, повествующего о борьбе детектива Ш. со злым жителем М. При этом детектив нарисован таким образом, что очень сильно напоминает актёра Бенедикта Камбербэтча в образе Шерлока Холмса из одноимённого британского телесериала.

-Эта детская книжка. Мы её раздаём всем желающим, - рассказала Metro сотрудница МФЦ.

Книга-брошюра действительно лежит в специальном уголке, предназначенном для детей москвичей, пришедших по своим делам в МФЦ. Повествование в ней ведётся в игровой форме: детям по ходу истории объясняют, как правильно сортировать мусор в различные контейнеры, что делать, если в кто-то повредил автобусную остановку и куда сообщать о нарушениях, обнаруженных в магазине.

Согласно указанным в книге данным, печатная продукция была сделана по заказу Правительства Москвы.

Как объяснил Metro председатель коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры" Евгений Корчаго, если вдруг Бенедикт Камбербэтч решит пойти в суд из-за своего сходства с персонажем книги-брошюры, то вряд ли ему удастся выиграть дело, так как здесь речь идёт о мультипликационном изображении.

-Доказать сходство актера с мультипликационным изображением весьма затруднительно. Если господин Камбербэтч решит подать иск в суд, у него практически не будет шансов выиграть это дело. Другой вопрос, если актер или кто-то еще зарегистрирует свое авторское право на изображение в виде персонажа мультфильма. И если это изображение будет использовано без разрешения, тогда это уже может стать реальным поводом для требования компенсации. В качестве примера могу привести случай из российской практики. У нас есть зарегистрированные изображения трех былинных богатырей – героев недавно вышедших мультфильмов. Один из ресторанов использовал изображение одного богатыря без разрешения правообладателя. Сторона, владевшая авторским правом, подала иск и в итоге выиграла многомиллионную компенсацию, - заявил он.

В свою очередь адвокат Владимир Постанюк отметил Metro, что британскому актёру даже в теории нет смысла подавать в суд на правительство Москвы, так как вряд ли он сможет претендовать на большие суммы, да и бесплатная реклама ему будет только на пользу.

-Теоретически в подобной ситуации актер может подать в суд. Но очень часто использование образа только на пользу правообладателю: он, не вкладывая ни копейки, получает рекламу. Вдобавок, Камбербэтч является актером такого масштаба, что судиться за каждый такой случай просто нерационально. Что же касается суммы, на которую актер может претендовать, то она зависит от того, сколько теоретически могла заработать организация, использующая его образ и имидж, - рассказал юрист.

Отдельно стоит отметить, что книжка действительно сделана очень качествено и доступным языком, давая на практике понять, как можно сделать жизнь в столице лучше и удобнее.