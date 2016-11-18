В центре Петербурге, при въезде на Дворцовую площадь, под аркой Генштаба "КАМАЗ" провалился в открытый колодец одним колесом. Об этом сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург" вечером 18 ноября. В темноте открытый люк очевидцы приняли за провал грунта.

- Под аркой Главного штаба провалился под брусчатку гружёный снегом "КАМАЗ", - сообщили очевидцы в 20:27 в пятницу.

Как уточнили "Радио Балтика" в комитете по благоустройству, машина наехала одним колесом на открытый колодец. По словам корреспондента РБ, который оказался на Дворцовой, рядом с колодцем действительно частично обрушилась брусчатка.

Чиновники обещали, что до потепления, которое придёт в город к выходным, с центральных улиц вывезут весь снег.