Калифорнийцы начинают готовиться к референдуму

Сепаратисты американского штата Калифорния начали подготовку к референдуму, сообщает Los Angeles Times. Они обратились в местную прокуратуру с предложением провести голосование за выход штата из состава США в 2018 году.

Маркус Руис Эванс, вице-президент и сооснователь движения "Да, Калифорния" (Yes California), отметил, что принятие важных решений по кампании планировалось на период после выборов, но избрание Дональда Трампа ускорило процесс.

— Мы делаем это сейчас из-за повышенного внимания, — отметил Эванс.

Движение "Да, Калифорния" существует уже более двух лет. По словам Эванса, оно было основано из-за культурных отличий жителей штата от остальных американцев, а также из-за финансовой мощи Калифорнии, которая способна содержать себя самостоятельно.

Издание отмечает, что движение не имеет серьёзной финансовой поддержки. При этом Маркус Эванс говорит, что 13 тысяч человек уже откликнулись стать волонтёрами для сбора подписей за проведение референдума.

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