Знаменитый ежегодный календарь Pirelli в 2017 году посвящен актрисам. А "изюминкой" его станет преподавательница МГИМО. Об этом подробнее рассказали на официальной презентации календаря Pirelli-2017, которая прошла в Париже, передает Getty.

О своих впечатлениях о съемках для календаря Pirelli-2017 рассказали его главные героини - актрисы Ума Турман, Николь Кидман и Хелен Миррен. Всего на страницах календаря появится 14 актрис. Самой молодой стала 28-летняя Алисия Викандер, самыми возрастными - Шарлотта Рэмплинг (ей 70 лет) и Хелен Миррен (71 год).

Также в презентации участвовал фотограф Питер Линдберг, который уже третий год создает знаменитый календарь. Ранее немецкий фотограф снимал его в 1996 и 2002 годах. Линдберг отметил, что создавал календарь Pirelli-2017, чтобы показать "что есть настоящая красота, без фотошопа и ретуши".

Как уже сообщало Metro, в 2017 году одной из героинь календаря Pirelli cтала Анастасия Игнатова, которая читает лекции на факультете Международных отношений МГИМО и приходится дочерью влиятельной бизнесвумен и падчерицей владельцу компании «Ростех» Сергею Чемезову. Фотограф увидел Анастасию Игнатову на ужине у президента Pirelli и сразу решил, что должен сфотографировать ее.

Съемки для календаря Pirelli-2017 проходили в Берлине, Лондоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и на севере Франции.