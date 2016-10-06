Интернет-пользователи никак не могут договориться, какого цвета сумка изображена на фото - белого или синего.

Снимок своего нового аксессуара выложила в Twitter девушка под ником @whyofcorso. Она всего лишь хотела похвастаться сумкой, как вдруг на неё напали тысячи людей, устроивших в комментариях спор о её цвете.

Чтобы успокоить любителей дискуссий владелица "яблока раздора" выложила скриншот с сайта производителя, на котором цвет изделия описан как "таинственный голубой". Правда, нельзя сказать, что это успокоило пользователей, уверенных в том, что они видят белый цвет.

В прошлом году Интернет тоже вовсю спорил о цветах. Поводом послужило платье, о котором можно почитать по ссылке ниже.

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