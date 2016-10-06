Мы знаем, звучит дико, но это научный факт - ваш кал может оказаться причиной того, что вы толстеете.

Исследователи из лондонского Королевского колледжа установили, что в испражнениях живёт особая бактерия, которая несёт ответственность за накапливание абдоминального жира.

Учёные опубликовали результаты своих экспериментов в журнале Genome Biology. В них приняли участие более 1300 человек. У каждого из них исследователи искали эту самую бактерию, после чего провели анализ. В итоге наиболее сильная взаимосвязь микроба была установлена с висцеральным жиром (в основном сосредоточен в области брюшной полости, и указывает на степень ожирения внутренних органов - Прим. ред).

Также учёные использовали в своих изысканиях ДНК, чтобы понять, насколько генетика влияет на присутствие бактерии.

"Микробион связан с висцеральным жиром. И, по крайней мере частично, она зависит от генетики, - заявила Metro соавтор исследования Мишель Бомонт. - Тем не менее, в большей степени её присутствие обусловлено окружающей средой и диетой".

"Также мы узнали, что у людей с лишним весом в микробиомах содержится ген, отвечающий за более активное накапливание углеводов, что, вкупе с сидячим образом жизни, ведёт к ожирению", - добавляет она.

Исследователи уверены, что их открытие является доказательством теории о том, что у людей с ожирением калории и нутриенты из еды накапливаются активнее. Вот почему для здоровья важно правильно питаться и регулярно заниматься спортом.

"В будущем мы собираемся расширить свое исследование и надеемся, что сможем установить с большей точностью связь гена и микробиома", - заключила Бомонт.

Дмитрий Беляев