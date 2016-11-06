В Испании выпустили новую коллекцию каганеров – статуэток, которые представляют собой человечков, справляющих большую нужду. Героями этого года выступили "какающие" Хиллари Клинтон и Дональд Трамп, Пикачу, ряд персонажей сериала "Игра престолов" и фильмов серии "Звёздные войны".

Как правило, каждый год появляется новая линейка каганеров, в которой учитывают наиболее важные события года и личностей, с ними связанных. Статуэтки являются одним из традиционных товаров рождественской ярмарки. По поверьям, владение такими фигурками способно принести успех.

К Рождеству такие статуэтки тщательно прячут в помещении или где-то в вертепе с изображением Святой Семьи, а задачей приглашенных гостей и детей являются найти каганера/каганеров. Считается, что тому, кто обнаружил такую фигурку и будет держать её в течение года на виду (дома или на рабочем месте сотрудника), будет везти.