В Петербурге незаконное казино работало в элитной квартире на втором этаже одного из домов на Невском проспекте, а еще два игровых зала - в Колпинском и Василеостровском районах. Об их деятельности стало известно силовикам. В одно и то же время была проведена операция по "взятию" подпольных игорных заведений. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

- В Санкт-Петербурге при силовой поддержке спецназа Росгвардии пресечена деятельность подпольного казино, а также двух незаконных игорных залов, - уточнили в ведомстве, Одновременно в нескольких районах Петербурга сотрудниками СОБР «Гранит» проведены мероприятия по пресечению деятельности незаконных игорных заведений.

Как стало известно, работа казино велась со строжайшими мерами конспирации. Игрокам сообщали о проводимых играх по телефону и уведомляли о работе казино через смс-сообщения.

- В игорных заведениях осуществлялись охрана и круглосуточное видеонаблюдение, вход в помещения был оборудован тамбурными дверьми, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В ходе операции предполагаемый организатор казино задержан. Изъяты карточные столы, рулетка, более 70 игровых автоматов, компьютерная техника, а также черновая бухгалтерия и иная документация, подтверждающая противоправную деятельность.

По данным фактам СУ СК России по г.Санкт-Петербургу возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»).