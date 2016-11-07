Совет №1

Используйте базу под макияж. Это средство, которое готовит кожу к макияжу и одновременно защищает её от него. Подбирайте ту базу, которая подойдёт именно вам. Есть варианты для чувствительной, жирной, сухой кожи с силиконом, светоотражающими частицами, со светокоррекцией.

Совет №2

Лучше всего наносить макияж искусственными кистями – они не вызывают аллергии, их проще мыть и стерилизовать. Мыть кисти нужно хотя бы раз в неделю, даже если никто, кроме вас, ими не пользуется.

Совет №3

Не бойтесь декоративной косметики. Сейчас она настолько изменилась и по текстуре и по составу, что многие косметические продукты не только не вредят коже, но и улучшают её состояние. При этом помните: любой макияж нужно обязательно смывать перед сном, кожа должна отдыхать от косметики.

Совет №4

Зимой используйте тональный крем. Он во многом выступает не как декоративная косметика, а как защита от холода и ветра.

Совет №5

Уделяйте внимание бровям – они отвечают за общее впечатление от лица. Сегодня актуальны максимально натуральные, естественные, как будто ни разу не тронутые рукой визажиста брови. Но такая «естественная простота» тоже требует ухода – как минимум, нужна коррекция линии брови (её лучше всего делать в салоне, чтобы не занести бактерии) и укладка бесцветным гелем.