Мужской спорт. Репортёр Metro узнал, что красиво танцевать на пилоне способны

не только женщины

Акробатика на шесте может стать олимпийским видом спорта – соответствующая заявка подана в МОК.

Новость заставила по-новому взглянуть на спорт, который бурно развивается во многих странах мира. Пока им больше увлечены женщины, но мужчины тоже способны срывать аплодисменты, показывая головокружительные трюки.

AMERICAN BOY

Полдень, США. Небольшая сцена приковывает к себе внимание прохожих. На ней установлены два пилона, из динамиков льётся энергичная музыка. Вскоре на площадке появляется мускулистый парень в шортах, зрители приветствуют его. Он улыбается и вдруг начинает делать что-то невероятное. Вот он вскакивает на шест и вращается вокруг него на одном локте, сначала фиксируя тело в вертикальном положении, затем – в горизонтальном. Потом, без видимых усилий, виснет на пилоне, держась за него... одними стопами. Кажется, ещё чуть-чуть и он сорвётся, но трюкач спокойно смотрит в зрительный зал и шлёт болельщикам воздушные поцелуи.

Это – российский шестовик Кристиан Лебедев (Instagram – polesport). В 2014 году он стал чемпионом мира по Pole Sport. Для того чтобы завоевать золото, спортсмен сделал шестнадцать трюков за четыре минуты.

– Моя коронка – трюки, силовые упражнения, – рассказывает Metro Кристиан. – А ещё я люблю риск. Например, когда держусь на пилоне с помощью лишь одних стоп или делаю сальто.

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КАПРИЗНЫЕ БОДИБИЛДЕРЫ

Чемпион мира предупреждает, что мужская акробатика на шесте – тяжёлый спорт. Если женщины делают акцент на растяжке, шпагатах, то мужчинам нужно проявлять силу и выносливость.

– Помню, к нам в зал приходили бодибилдеры. Пробовали, потом говорили, что тяжело, и бросали. Необходимо быть выносливым, наращивать скоростные мускулы. Конечно, и растяжкой нужно заниматься, чтобы не быть совсем уж «бревном».

В России женщины гораздо охотнее мужчин занимаются акробатикой на шесте.

– Вот если наш спорт признают олимпийским, ситуация может измениться, – говорит Кристиан.

Титулованный шестовик Дмитрий Политов знает, чем ещё может привлечь Pole Sport представителей сильного пола.

– Это возможность научиться чему-то новому, физическое развитие, самореализация, – говорит спортсмен.

По его словам, в России есть несколько федераций, которые продвигают как мужскую, так и женскую акробатику на шесте.

– Но нам нужен такой яркий человек, как Фёдор Емельяненко, который нашёл бы спонсоров и завлёк людей в зал, – считает Кристиан. Любопытно, что сейчас Лебедев уделяет много времени занятиям с детьми, которым очень нравится пилонный спорт.

Как россиянин удивил Шварценеггера

Кристиан Лебедев регулярно выступает на спортивных фестивалях «Арнольд Классик». В рамках мероприятия проводятся крупные соревнования по пилонному спорту – не только в США, но и в других странах.

– Однажды приехал я в Испанию, – рассказывает Кристиан Metro. – Поразминался, потом присел отдохнуть. Вдруг слышу, что все отчего-то засуетились, зашумели. Оказалось, это Арнольд Шварценеггер пришёл на нас посмотреть. А я с детства мечтал с ним познакомиться!

Кристиан быстро сообразил, что это реальный шанс не просто взять у звезды автограф, но и себя заодно показать. Чтобы привлечь внимание бывшего губернатора Калифорнии, российский спортсмен вскочил на шест, намереваясь показать один из своих самых зрелищных трюков. В это время рядом стоял оператор с большой камерой, который едва всё не испортил.

– Хотел сделать несколько вращений на локте и вдруг задел оператора – он чуть не упал! Хорошо, что я не растерялся и всё сделал так, как надо.

Выполняя красивый трюк, Кристиан не видел реакции Шварценеггера. Оказалось, голливудский актёр внимательно следил за его выступлением и был поражён увиденным.

– Спрыгнув с шеста, посмотрел на Арнольда – и вдруг вижу, как он поднимает большой палец. Это было огромное счастье. Ведь он столько в своей жизни успел повидать, но тут мне удалось его чем-то удивить! Он мне улыбнулся и сказал: «Вот это было прикольно!» Считаю, что для меня это был исторический момент.

Трюки от Кристиана Лебедева

• Старфиш. «Это стойка на одних ногах «в горизонтали» – основной упор идёт на верхнюю ногу. Для трюка специально тренирую стопы, играю в футбол. Выполняю элемент без проблем, так как с детства гонял мяч во дворах».

• Орёл. «Так мы называем полёт на одной руке с поворотом. Ты выбрасываешь тело с силой вверх на одной руке, затем делаешь разворот всего туловища в воздухе».

• Акула. «Я редко исполняю данный трюк, так как считаю его слишком энергозатратным. Это испытание на силу. Ты держишь себя на шесте в позе акулы, при этом основная нагрузка идёт на мышцы спины, плеч, груди, пресса».

"Пилон – это по-мужски!"

Победитель и неоднократный призёр чемпионатов мира по пилонному спорту Полина Волчек раскрыла Metro своё видение того, чем женская акробатика на шесте отличается от мужской.

– Ещё лет пять назад на Западе мужские номера практически ничем не отличались от женских, – рассказывает она Metro. – Молодые люди зачастую считали, что пробовать себя на пилоне как-то не по-мужски. Сейчас выступления на шесте у мужчин – это захватывающие каскады, динамические переходы, невероятные силовые вылеты, сальто, твисты. В основу многих шестовых трюков были заложены элементы паркура, брейка и акробатики. Преимущество мужчин над женщинами всегда было и остаётся в использовании силовых и динамических элементов.

Полина уверяет, что в России делают всё, чтобы пилонный спорт признали в стране официальным.

– Мы подстраиваемся под требования и стандарты МОК, – говорит она. – Если всё пойдёт хорошо, то уже в 2017 году в России появится федерация, аффилированная к Мировой пилонной спортивной федерации, – именно она подала заявку на участие Pole Sport в Олимпийских играх.