В Петербурге с утра 29 ноября светило яркое солнце. Еще накануне "необычный желтый шар" был зафиксирован в северной столице. Но второй день подряд солнце в Петербурге - это уже настоящее счастье. Так считают горожане. Соцсети заполонили фото солнца в Петербурге - порой с весьма забавными комментариями.

"Вы видели? Сегодня в Питере было солнце! Настоящее солнце! Это же праздник какой-то! Я уже не помню, когда последний раз из сумрака выходила, а сегодня солнышко! Хорошо", - пишут в соцсетях.

"Непонятное и необъяснимое, но почему-то такое знакомое явление виднеется из-за питерских серых туч! Как же оно называется? Черт, не помню!", - шутят петербуржцы.

"Пожалуй, лучший подарок это солнышко!!! Такое редкое и от того ещё прекраснее", - радуются в блогах.

"Вы посмотрите на это! Вот это я понимаю УТРО!", - так восхищались солнечным восходом жители северной столицы.

Добавим, радоваться петербуржцам солнцу долго не придется - синоптики обещают ухудшение погоды, снегопады, сильный ветер и низкую облачность.

Уже в среду город накроет обложной снег, небо затянет тучами, а столбики термометров к вечеру 30 ноября поднимутся до +1 градуса.

Снегопады ожидаются также 2 и 3 декабря. Солнышко в Петербурге вновь может появиться лишь в воскресенье, 4 декабря, когда зима вновь заявит о себе и в городе похолодает до -8 градусов.