Полная версия беседы Полтавченко с Путиным по поводу открытия ЗСД:

Уважаемые коллеги, добрый день!

Поговорим сегодня о завершении работ по одному из крупных не только петербургских, но и, можно сказать, общенациональных проектов – Западному скоростному диаметру. Из порта – в город и дальше на московскую трассу.

Г.Полтавченко: Владимир Владимирович, хотел бы отметить, что, несмотря на все сложности и проблемы, которые существовали и, в принципе, существуют, как раз строительство Западного скоростного диаметра – реальный показатель того, что инвестор всё равно интересуется и городом, и страной.

Как Вы знаете, финансирование строительства центрального участка ведётся за счёт частных компаний, целого консорциума банков, в том числе иностранных. И вот работа практически завершена.

Основные строительные работы завершены. Сейчас идёт оформление соответствующих документов на ввод объекта. И мы с Максимом Юрьевичем набрались смелости пригласить Вас где‑то в конце ноября – начале декабря на открытие. Последний, самый сложный, участок – центральный участок, который идёт только на искусственных сооружениях, на опорах, мостах, – завершён.

В.Путин: Общая протяжённость – свыше 70 километров, да?

М.Соколов: Свыше 46.

В.Путин: Нет, это непосредственно. А общая протяжённость?

Г.Полтавченко: Со съездами – порядка 70 километров.

М.Соколов: И разрешите отметить, Владимир Владимирович, что это крупнейший проект не только в Санкт-Петербурге или даже в нашей стране, это крупнейший проект государственно-частного партнёрства в мире. И то, что он, несмотря на все сложности в экономике, завершился успешно, – это, конечно, результат поддержки, Вашей поддержки, и командной работы на всех уровнях управления этим проектом.

В нём принимали участие и наши, российские, банки, и иностранные подрядчики. Всего на объекте работали более 5,5 тысячи человек (в настоящий момент на центральном участке) и более шести иностранных участников, в том числе финансирующих организаций.

Центральный участок – 11,7 километра. Он представляет собой действительно четыре крупнейших мостовых сооружения через дельту Невы. Самое высокое – через судоходный канал – 52 метра, через основной фарватер – 35 метров, далее, на Крестовский остров, – 25.

Помимо этого под Васильевским островом Западный скоростной диаметр проходит в туннельном варианте. И центральная часть даст необходимую синергию проекту. Уже сейчас северным и южным участком пользуется порядка 4 миллионов человек в месяц, то есть порядка 140 тысяч машин в сутки.

Г.Полтавченко: 150 тысяч в сутки.

М.Соколов: А за счёт использования всей длины Западного скоростного диаметра это количество удвоится, и в год порядка 90 миллионов автомобилей будет по нему проезжать. Порядка 50 процентов, даже чуть больше, уже проезжают по дороге по транспондерам, и проект уже сегодня, даже работая не в полном объёме, имеет полный финансовый успех.

В.Путин: Фактически через весь пятимиллионный мегаполис можно будет проезжать за 20 минут.

Г.Полтавченко: За 20 минут с севера на юг.

И, знаете, интересно: там ещё очень много, особенно по центральному участку, уникальных технических решений. Шесть самых крупных российских металлургических заводов работали на эту стройку. Импортозамещение помогло, и много решений абсолютно интересных, и с точки зрения технических и вантовых систем, и с точки зрения противообледенительной системы, которые наши разработали, наши санкт-петербургские институты. Она сегодня внедрена уже, прошла испытание, работает хорошо.

В.Путин: Объём заказов действительно был большим, общая стоимость строительства, если мне память не изменяет, – где‑то 120 миллиардов рублей.

М.Соколов: Центральной части – да, а всего с южной и северной – больше 200 миллиардов.

Г.Полтавченко: 210.

В.Путин: Что ж, я вас хочу поблагодарить. Надеюсь, у меня будет возможность ещё поблагодарить и строителей, и инженеров – всех, кто работал над этим проектом, очень нужным для города, для всего северо-запада России.

Он, действительно, и для горожан будет очень хороший эффект иметь, но и для экономики северо-запада страны, имею в виду связь порта с основными трассами, ведущими в Москву.

М.Соколов: Мы будем интегрировать в международный коридор «Север – Юг».

Г.Полтавченко: Это совсем другое качество жизни в принципе. Самое интересное, знаете ещё что, Владимир Владимирович? Этот проект уже практически готов, но до конца не начал работать, а бизнес уже проявляет интерес к новому проекту, который у нас впереди. Это строительство широкополосной магистрали в створе Фаянсовой и Зольной улиц, это восточный коридор.

М.Соколов: Хорда.

Г.Полтавченко: Да, ещё одна хорда. Там уже инвесторы намекают, что готовы с нами работать.

М.Соколов: Государственно-частное партнёрство.

В.Путин: Насколько я помню, в этом проекте государственных денег меньше 50 процентов. Где‑то 40 с небольшим процентов.

М.Соколов: Да, из 120 – чуть больше 50 миллиардов, и почти 70 – миллиардов – это частные деньги.

В.Путин: Очень хорошо. Частные и банковские.

М.Соколов: И банковские.

В.Путин: Очень хороший проект в этом смысле. Спасибо.

М.Соколов: Спасибо.