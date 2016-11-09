Накануне в Москве президент провёл рабочую встречу с Министром транспорта Максимом Соколовым и губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.
Обсуждалась реализация проекта по строительству Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге. На сайте Кремля появилась полная версия встречи и беседы Полтавченко и Путина.
"Основные строительные работы (ЗСД - ред.) завершены. Сейчас идёт оформление соответствующих документов на ввод объекта. И мы с Максимом Юрьевичем набрались смелости пригласить Вас где‑то в конце ноября – начале декабря на открытие. Последний, самый сложный, участок – центральный участок, который идёт только на искусственных сооружениях, на опорах, мостах, – завершён", - доложил Полтавченко, подтвердив что общая протяженность ЗСД со съездами составит порядка 70 км.
Максим Соколов также сообщил, что протяженность Центрального участка ЗСД – 11,7 километра.
"Он представляет собой действительно четыре крупнейших мостовых сооружения через дельту Невы. Самое высокое – через судоходный канал – 52 метра, через основной фарватер – 35 метров, далее, на Крестовский остров, – 25. Помимо этого под Васильевским островом Западный скоростной диаметр проходит в туннельном варианте. И центральная часть даст необходимую синергию проекту. Уже сейчас северным и южным участком пользуется порядка 4 миллионов человек в месяц, то есть порядка 140 тысяч машин в сутки", - отметил Соколов.
Путин подчеркнул, что фактически через весь пятимиллионный мегаполис можно будет проезжать за 20 минут.
Также губернатор Петербурга рассказал о новом проекте - строительстве широкополосной магистрали в створе Фаянсовой и Зольной улиц, это восточный коридор Петербурга.
Отметим, что на встрече Путина и Полтавченко не прозвучали точные сроки открытия центрального участка ЗСД, но известно, что произойдет это до конца 2016 года. Пока проезд по новому отрезку ЗСД будет бесплатным для автомобилистов.
Уважаемые коллеги, добрый день!
Поговорим сегодня о завершении работ по одному из крупных не только петербургских, но и, можно сказать, общенациональных проектов – Западному скоростному диаметру. Из порта – в город и дальше на московскую трассу.
Г.Полтавченко: Владимир Владимирович, хотел бы отметить, что, несмотря на все сложности и проблемы, которые существовали и, в принципе, существуют, как раз строительство Западного скоростного диаметра – реальный показатель того, что инвестор всё равно интересуется и городом, и страной.
Как Вы знаете, финансирование строительства центрального участка ведётся за счёт частных компаний, целого консорциума банков, в том числе иностранных. И вот работа практически завершена.
Основные строительные работы завершены. Сейчас идёт оформление соответствующих документов на ввод объекта. И мы с Максимом Юрьевичем набрались смелости пригласить Вас где‑то в конце ноября – начале декабря на открытие. Последний, самый сложный, участок – центральный участок, который идёт только на искусственных сооружениях, на опорах, мостах, – завершён.
В.Путин: Общая протяжённость – свыше 70 километров, да?
М.Соколов: Свыше 46.
В.Путин: Нет, это непосредственно. А общая протяжённость?
Г.Полтавченко: Со съездами – порядка 70 километров.
М.Соколов: И разрешите отметить, Владимир Владимирович, что это крупнейший проект не только в Санкт-Петербурге или даже в нашей стране, это крупнейший проект государственно-частного партнёрства в мире. И то, что он, несмотря на все сложности в экономике, завершился успешно, – это, конечно, результат поддержки, Вашей поддержки, и командной работы на всех уровнях управления этим проектом.
В нём принимали участие и наши, российские, банки, и иностранные подрядчики. Всего на объекте работали более 5,5 тысячи человек (в настоящий момент на центральном участке) и более шести иностранных участников, в том числе финансирующих организаций.
Центральный участок – 11,7 километра. Он представляет собой действительно четыре крупнейших мостовых сооружения через дельту Невы. Самое высокое – через судоходный канал – 52 метра, через основной фарватер – 35 метров, далее, на Крестовский остров, – 25.
Помимо этого под Васильевским островом Западный скоростной диаметр проходит в туннельном варианте. И центральная часть даст необходимую синергию проекту. Уже сейчас северным и южным участком пользуется порядка 4 миллионов человек в месяц, то есть порядка 140 тысяч машин в сутки.
Г.Полтавченко: 150 тысяч в сутки.
М.Соколов: А за счёт использования всей длины Западного скоростного диаметра это количество удвоится, и в год порядка 90 миллионов автомобилей будет по нему проезжать. Порядка 50 процентов, даже чуть больше, уже проезжают по дороге по транспондерам, и проект уже сегодня, даже работая не в полном объёме, имеет полный финансовый успех.
В.Путин: Фактически через весь пятимиллионный мегаполис можно будет проезжать за 20 минут.
Г.Полтавченко: За 20 минут с севера на юг.
И, знаете, интересно: там ещё очень много, особенно по центральному участку, уникальных технических решений. Шесть самых крупных российских металлургических заводов работали на эту стройку. Импортозамещение помогло, и много решений абсолютно интересных, и с точки зрения технических и вантовых систем, и с точки зрения противообледенительной системы, которые наши разработали, наши санкт-петербургские институты. Она сегодня внедрена уже, прошла испытание, работает хорошо.
В.Путин: Объём заказов действительно был большим, общая стоимость строительства, если мне память не изменяет, – где‑то 120 миллиардов рублей.
М.Соколов: Центральной части – да, а всего с южной и северной – больше 200 миллиардов.
Г.Полтавченко: 210.
В.Путин: Что ж, я вас хочу поблагодарить. Надеюсь, у меня будет возможность ещё поблагодарить и строителей, и инженеров – всех, кто работал над этим проектом, очень нужным для города, для всего северо-запада России.
Он, действительно, и для горожан будет очень хороший эффект иметь, но и для экономики северо-запада страны, имею в виду связь порта с основными трассами, ведущими в Москву.
М.Соколов: Мы будем интегрировать в международный коридор «Север – Юг».
Г.Полтавченко: Это совсем другое качество жизни в принципе. Самое интересное, знаете ещё что, Владимир Владимирович? Этот проект уже практически готов, но до конца не начал работать, а бизнес уже проявляет интерес к новому проекту, который у нас впереди. Это строительство широкополосной магистрали в створе Фаянсовой и Зольной улиц, это восточный коридор.
М.Соколов: Хорда.
Г.Полтавченко: Да, ещё одна хорда. Там уже инвесторы намекают, что готовы с нами работать.
М.Соколов: Государственно-частное партнёрство.
В.Путин: Насколько я помню, в этом проекте государственных денег меньше 50 процентов. Где‑то 40 с небольшим процентов.
М.Соколов: Да, из 120 – чуть больше 50 миллиардов, и почти 70 – миллиардов – это частные деньги.
В.Путин: Очень хорошо. Частные и банковские.
М.Соколов: И банковские.
В.Путин: Очень хороший проект в этом смысле. Спасибо.
М.Соколов: Спасибо.