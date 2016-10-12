Cамыми популярными за 10 месяцев текущего года стали мужские имена Максим, Александр, Михаил, Артём и Иван. Девочек чаще всего называли Мария, София, Виктория, Анастасия и Анна, сообщает «Радио Балтика».

В списке редких имён, по традиции последних лет, всё больше славянских. В 2016-м петербуржцы называли мальчиков Авинер, Викрам, Диодор, Здислав, Изяслав, Первосвет, Рарог, Селевк, Огнеслав, Элем. Из необычных имён девочкам достались имена Агнияра, Акияна, Алешандра, Июня, Каприна, Крискентия, Леана, Огнеслава, Руна, Царина.

Всего в Петербурге за 10 месяцев года родилось 55,5 тысячи детей, в том числе более 28 тысяч мальчиков и почти 27 тысяч девочек. В прошлом году число младенцев было на три тысячи меньше.