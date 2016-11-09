Накануне выборов в Америке перуанские шаманы провели специальные обряды. Они пытаясь предсказать итоги президентских выборов в США, передаёт AFP.

Такие обряды самые сильные шаманы проводили на пляже в Лиме. Объекты их стараний – фотографии Хиллари Клинтон и Дональда Трампа. Долгие манипуляции и танцы колдунов тогда закончились... ничем.

Шаманы не пришли к единому выводу. Хотя большинство из них посчитало, что выборы выиграет всё-таки Хиллари Клинтон.

Напомним, сегодня стало известно, что на выборах президента Америки победил миллиардер Дональд Трамп. Предпринимательской деятельностью он занимается очень давно. Два раза в своей жизни переживал банкротство. Но вновь брался за дело. До того, как победить на выборах, он являлся строительным магнатом, владельцем крупной сети отелей и казино.

Реакция американцев на победу Трампа

Часть из них – в радости, вторая часть ищет способы эмигрировать в Канаду, а третья – свой план действий сформулировала так: "Пить. Спрятаться. Пить".

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