Что нужно рассказать своему ребёнку о школе?

Необходимо подготовить ребёнка к новому статусу школьника. Объяснить, что он уже не маленький и у него будут свои обязанности и своя ответственность за то, какие будут оценки и как он будет учиться. Мы привыкли, что за всё отвечает мама: сделал или нет ребёнок уроки и так далее. А это он – ученик, и это его задача.

Каких ошибок следует избегать?

У детей много страхов, которые передаются от родителей, ведь они тоже волнуются: как будет учиться их малыш, получится у него – не получится, какой будет класс, учитель и так далее. Надо успокоиться и не передавать тревожное состояние ребёнку. Сказать, что всё будет хорошо, я в тебя верю, всё получится. Мы тебе поможем и поддержим.

Не делайте всё за ребенка – это ошибка. В поход за школьными принадлежностями не идите сами. Возьмите с собой в магазин малыша, пусть это будет праздничное мероприятие, чтобы он прочувствовал важность момента и получил правильный настрой: в его жизни происходит что-то серьёзное.

Что делать, если малышу не понравилось в школе?

Естественно, что у ребёнка могут не оправдаться какие-то ожидания. Ведь одни идут, чтобы общаться и заводить новых друзей, а другие – получать пятёрки, причём сразу. Главное – понять мотивацию вашего первоклассника. Если он расстроен и ему не нравится, то что-то не оправдалось. Нужно обсудить это с ним и выяснить, что не так. Ребёнку в первые дни особенно нужна помощь. Не говорите: «Да не переживай ты, всё будет нормально», главное – выслушать и понять, что именно ему не нравится. Может, малыш привык, что у него всё легко получается и не надо напрягаться, а в школе ведь надо стараться, сосредотачиваться. Включаются произвольное внимание, память, и некоторые детки не готовы к этому. Помочь могут психологические сказки, где через другого героя дети могут прочувствовать своё состояние, понять, что у многих не всё сразу получается.

Если не сложились отношения с учителем?

Я советую заранее подбирать учителя, ведь детки ещё маленькие, и когда в их жизни появляется учительница, родители отходят на второй план. Они уже не идеалы, теперь как Марья Ивановна сказала, так и нужно делать. Если отношения не складываются, поговорите с учителем, необходимо понять, что не сложилось. Вообще, редко бывает, чтобы учитель вот так сразу не принял ребёнка. Может, малыш боится или что-то ещё. Обязательно надо помочь, и именно через учителя. Ведь если с детками поговорить ласково, похвалить, они открываются. Если попробовали так и эдак и всё равно не получается, тогда надо искать другой выход. Перевод в другую школу – уже крайняя мера.

А если с одноклассниками?

Перед 1 сентября расскажите малышу, что все дети разные и не похожи друг на друга, но всё равно мы встречаем людей, которые нам близки. Присмотрись, кто тебе понравится, скажи своё имя, чувствуй себя свободно, потому что все ребята в одинаковой ситуации: они тоже не знакомы, тоже пришли в первый класс и волнуются, возможно, боятся. Часто родители уже в первый день школы спрашивают своего ребёнка: «А с кем ты подружился?» Не торопите его, ведь на это нужно время.

Какие напутственные слова надо сказать своему первокласснику 1 сентября?

Скажите: мы в тебя верим, ты у нас умненький, мы тебя очень любим и знаем, что у тебя всё получится. «Хорошо учиться» для каждого ребёнка – своё. Не надо нацеливать его на одни пятёрки. Главное, чтобы ваш первоклашка получал знания и был при этом счастливым. Важно чувствовать поддержку родителей и чтобы папа не оставался в стороне. Если случатся какие-то неудачи, то папа первый может поддержать малыша. Хорошо, чтобы и он ходил на родительские собрания, ребёнок будет чувствовать себя более сильным и уверенным.